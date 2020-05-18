وزير خارجية إسرائيل الجديد: خطة ترامب فرصة لترسيم الحدود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس ـ اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد غابي اشكنازي ان “فرصة تاريخية لترسيم حدود الدولة باتت سانحة بفضل خطة السلام الامريكية”.

وتعهد في كلمة القاها باحتفال في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية ، اليوم، لمناسبة تسلمه مهامه، بـ”بدفع هذه الخطة قدما بمنتهى المسؤولية بالتنسيق مع جيراننا في المنطقة والولايات المتحدة”.

وقال الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي، “أنا ادرك ثمن الحرب واولي أهمية كبيرة لتقوية العلاقات مع مصر والأردن”.

وأضاف “سأعمل أيضا على دفع العلاقات مع دول أخرى في المنطقة الى الامام بهدف تعزيز امن إسرائيل”.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حذر في مقابلة مع مجلة (دير شبيغل) الألمانية نشرتها الجمعة، إن إقدام إسرائيل على أية خطوات بضم أجزاء من الضفة الغربية، سيؤدي إلى صدام كبير مع بلاده.

واعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو في تنصيب الحكومة الإسرائيلية إن الحكومة ستعمل على ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وللمرة الأولى منذ تحذيرات العاهل الأردني فإن نتنياهو لم يذكر اسم غور الأردن.

وقال نتنياهو، إن “هذه الأراضي هي مناطق ولادة ونشأة الأمة اليهودية وآن أوان فرض القانون الإسرائيلي عليها وكتابة فصل باهر من تاريخ الصهيونية. كلنا نعرف أن مئات آلاف المستوطنين في يهودا والسامرة من أخوتنا وأخواتنا سيبقون دائما في أراضيهم كجزء من أي تسوية سلام مستقبلية، وحان الأوان أن الشعب الفلسطيني وأيضا من يتواجدون في هذا البرلمان سيعترفون بذلك. وحان الأوان أن كل من يؤمن بحقوقنا العادلة في أرض إسرائيل سينضم إلى الحكومة برئاستي من أجل قيادة هذه الخطوة التاريخية معا. كل موضوع السيادة مطروح على جدول الأعمال فقط بسبب قيامي بالعمل شخصيا من أجل دعمه خلال ثلاث سنوات كاملة بشكل علني وخفي”.