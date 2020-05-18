مسؤول صحي بلجيكي: مؤشرات مشجعة للغاية لحالة الطوارئ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر المتحدث باسم المركز الوطني للأزمات في بلجيكا ايف فان لاتيم، عن قناعته بأن المؤشرات الأخيرة المتعلقة بانتشار وباء كوفيد 19 في البلاد مشجعة جداً.

وأشار فان لا تيم في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل إلى أن أعداد الوفيات بسبب وباء كوفيد 19 وكذلك أعداد من يقبلون في المشافي للعلاج منه آخذة بالانخفاض بشكل مستمر.

وحول آخر الإحصائيات المتوفرة، أكد فان لاتيم أن 43 شخصاً قد قبلوا في المشافي يوم أمس للعلاج من وباء كوفيد 19، حيث “ينخفض عدد هؤلاء بمعدل 7% بشكل يومي”، وفق كلامه.

هذا وقد تمكن 170 شخصاً من مغادرة المشافي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع عدد هذه الشريحة من المصابين إلى 14657 شخصاً.

وأشار البروفيسور البلجيكي إلى أن عدد من يعالجون في المشافي حالياً قد وصل إلى 1622 مريضاً بوباء كوفيد 19 منهم 342 في غرف العناية المركزة.

وقد تم تسجيل 28 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يعني أن ضحايا وباء كوفيد 19 قد وصل إلى 9080 شخصاً.

هذا وتشير مصادر صحية مطلعة أن عدد الإصابات المكتشفة في البلاد يميل إلى الارتفاع، تزامناً مع ارتفاع معدلات الكشف التي تلجأ لها السلطات، في حين ينخفض عدد من يحتاجون للعلاج في المشافي، وبالتالي فإن أغلب المصابين تظهر عليهم أعراض خفيفة إلى متوسطة يسهل التعامل معها.

وتأتي الأرقام الجديدة بالتزامن مع قرار السلطات افتتاح كافة المحال التجارية والمدارس والسماح ببعض الأنشطة الرياضية ضمن شروط معينة خاصة لجهة مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

إلى ذلك، تبقى المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية والمسارح ودور السينما وغيرها مغلقة حتى 8 حزيران/يونيو على أقل تقدير.