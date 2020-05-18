دي مايو يحث الايطاليين على الدفاع عن سيلفيا رومانو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-حث وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو في تغريدة اليوم الاثنين مواطني بلاده على “الدفاع عن سيلفيا رومانو”، التي “نالت حريتها بعد 18 شهرا من الأسر، من خلال الاحترام”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الايطالية، في اشارة الى الهجوم الذي تعرضت له الفتاة لاعلانها اعتناق الاسلام، “لقد رأينا الكراهية والأكاذيب والهجمات الاستغلالية والدعاية. هذه ليست إيطاليا ، الإيطاليون لديهم قلب كبير”.

وكان دي مايو قد جدد في تصريح مساء أمس نفي الحكومة دفع فدية لاطلاق سراح الفتاة (24 عاما) من قبضة حركة الشباب الصومالية الارهابية. وقال “كان علي أن أقوله إذا اتضح لي” دفع فدية. وأردف، في اشارة الى مقابلة نشرتها صحيفة ايطالية مع الناطق باسم (شباب المجاهدين) نفتها الحركة لاحقا، ” لماذا كلمة إرهابي مزعوم كان يتحدث إلى صحيفة تساوي أكثر من كلمة حكومة؟ سيلفيا رومانو هي أصغر المخطوفين لدينا ، كان علينا فقط أن نفرح عند اطلاق سراحها”