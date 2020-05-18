رياضية إيطالية: استئناف بطولات كرة القدم أمر أساسي للمشجعين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت رياضية إيطالية إن استئناف بطولات كرة القدم يعد أمراً أساسياً بالنسبة للمشجعين.

وخلال مؤتمر فيديوي نظمه راعيها الجديد، ميشلان، الاثنين، أضافت البطلة الأولمبية الإيطالية بالسباحة الحرة، فيديريكا بيلليغريني، متسائلة: “هل يمكن لإيطاليا الاستغناء عن بطولات كرة القدم؟ أعتقد أن من الضروري بالنسبة لجماهير المشجعين أن تستأنف كرة القدم، تمامًا كما هي الحال بالنسبة لمشجعي الكرة الطائرة وغيرها من الألعاب”.

وعادت بيللغريني إلى الموضوع الذي كانت قد أثارته قبل بضعة أسابيع: “هل نفكر بكرة القدم فقط، لكن ماذا عن الرياضات الأخرى؟”. وتابعت “لم أوجه النقد لكرة القدم، لكن ذلك كان استفزازًا”.

وتابعت البطلة الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد عام 2018: “أعرف أن كرة القدم هي أهم رياضة في إيطاليا، لكنني لا أريد أن يتم نسيان جميع الرياضات الأخرى، وهذا كل شيء”. وأردفت “لقد كان نوعا من النصر، لأنهم استمعوا إلينا وأنا سعيدة جدًا بذلك، لكن ليس على حساب كرة القدم، فليس لدي أي شيء ضدها على الإطلاق”.

وأشارت بيللغريني الى أنه “بالنسبة لاستئناف المباريات، فأنا أرى أنها تجهد مثل جميع الرياضات الجماعية الأخرى. ولا يُعرف متى ستعود الى التنافس”. واختتمت بالقول “أنا آسفة بهذا الشأن للغاية، لكنه الشيء نفسه بالنسبة للجميع”.