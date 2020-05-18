متحدث أوروبي: لا يمكننا تجاوز صلاحياتنا بخصوص الحدود بين الدول الأعضاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها لا تمتلك الكثير من إمكانيات التدخل بطريقة إدارة الحدود بين الدول الأعضاء في الاتحاد، مذكرة أن الأمر يدخل ضمن الصلاحيات السيادية للحكومات.

يأتي هذا الموقف في الوقت الذي تواجه فيه المؤسسات والدول الأعضاء في الاتحاد الكثير من الانتقادات بسبب غياب التنسيق والمعلومات الواضحة حول مواعيد وآليات فتح الحدود المغلقة منذ أكثر من شهرين بسبب تفشي وباء كوفيد 19.

في مواجهة هذه الانتقادات، أكد المتحدث باسم المفوضية أن بروكسل تقوم بدورها في هذا المجال من حيث تقديم النصح وتنسيق العمل بين الدول الأعضاء لمساعدتها على فتح الحدود بشكل متواز بما يتناسب مع الوضع الوبائي في كل منها.

ودافع أدلبرت يانيس، عن موقف الجهاز التنفيذي الأوروبي بالقول: “لا يمكننا المضي إلى ما هو أبعد من دورنا، وتتحمل الدول الأعضاء مسؤولية تقديم المعلومات الواضحة لمواطنيها”.

وكانت المفوضية قد أصدرت خطوطاً عريضة توجيهية لمساعدة الدول على إعادة تسيير قطاع النقل وتنشيط السياحة بين الدول الأعضاء مع اقتراب الموسم الصيفي، كما أنها تقوم بتنسيق اجتماعات وزراء الداخلية لبلورة سياسة متماسكة بشأن الحدود.

وفيما تتجه دول أوروبية مثل إيطاليا واليونان لفتح حدودها لا تزال دول أخرى مثل بلجيكا مترددة حيال هذا الأمر.