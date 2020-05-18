نقابي إيطالي: ينبغي حجز جرعات لقاح كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى نقابي إيطالي أن هناك حاجة ماسة لبرمجة حجز جرعات لقاح كوفيد 19 التي ستعطى للمواطنين.

وقال رئيس جمعية شركات الأدوية (فارميندوستريا) ماسيمو سكاكّاباروتسي في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، الاثنين، إنه “بينما أعلنت بريطانيا أنها حجزت 30 مليون جرعة من لقاح (Oxford-Irbm) قيد الإختبار ضد كوفيد 19″، وفي حين “تستثمر الولايات المتحدة مباشرة في أكثر من مشروع على هذا الصعيد، أهناك خطر أن تبقى إيطاليا متخلفة في السباق على اللقاح؟”.

وتابع أنه “يمكننا في هذه اللحظة سماع كل شيء حول هذا الأمر وأكثر”، فـ”لقد سمعت حتى عن سعر اللقاح، والذي لم يتم تحديده بعد بالطبع”. وأردف “حسنًا، هناك أكثر من 100 لقاح مرشح قيد التطوير، 8 منها في مرحلة التجربة على الإنسان وبعضها يبلي بلاءً حسنًا”.

وأشار سكاكّاباروتسي الى أن “في هذا النوع من الأبحاث هناك العديد من الإخفاقات، لكن يمكننا الحصول على أكثر من لقاح واحد أيضا”، عندها “سيكون من المهم برمجة الحجز. والأمر متروك للمؤسسات لوضع البرمجة والخطط الاستراتيجية”.

وذكر المسؤول النقابي أنه “يجدر القول إن تعيين خبير مثل جوفاني ريتسا في قسم الوقاية بوزارة الصحة يمثل علامة ممتازة”، بينما “يجب على قطاع الصناعة أن يكون جاهزاً”. لذلك “يجب على إيطاليا، التي استثمرت من جانبها بشكل مباشر في المشروع المشترك لمستشفى سبالانزاني للأوبئة في روما، وشركة (Reithera) للتكنولوجيات الحيوية، التخطيط مسبقًا”.

وتابع رئيس (فارميندوستريا) القول “يمكنني أن أؤكد أيضًا، أنه لا أحد يهتم بصنع لقاح لجزء من السكان فقط، ولا أرى أن هناك خطر أن يكون الإيطاليون آخر من يحصل على اللقاح”، ومع ذلك “فقد أبرزت هذه الأزمة مرة أخرى أهمية البحث”.

وخلص سكاكّاباروتسي الى القول إنه “يجب أن نتحلى بالشجاعة للاستثمار أكثر في هذا القطاع”، وذلك “على الرغم من إدراك أننا في عالم عولمي يتم فيه توفير الأبحاث على مستوى شامل”.

وكانت منتزة العلوم (IRBM)، التي تتخذ من مدينة پوميتسيا (جنوب روما) مقراً لها، والتي تتعاون من خلال قسم اللقاحات فيها، مع معهد جينر بجامعة أكسفورد (المملكة المتحدة) لإنتاج الدفعة الأولى من المصل المضاد للفيروس، الذي يحمل مؤقتاً اسم (ChAdOx1 nCoV-19)، قد أعلنت في 22 نيسان/أبريل الماضي بدء الاختبارات على 510 متطوع بريطاني.