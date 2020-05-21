ايطاليا: 156 وفاة بكورونا ومرضى المستشفيات، لأول مرة منذ شهرين، أقل من 10 آلاف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت هيئة الدفاع المدني الايطالية مساء اليوم الخميس عن تسجيل 156 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الاربعة وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الازمة الصحية، الى 32 ألفا و486.

كما أشارت البيانات الرسمية اليومية الى أن أعداد مرضى كوفيد 19 بالمستشفيات، بمن فيهم اولئك الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة، تراجع لأول مرة منذ 14 آذار/مارس الماضي، الى أقل من عشرة آلاف شخص.

جدير بالذكر أن عدد المرضى بالمستشفيات ابان ذروة تفشي الجائحة كان قد تجاوز الـ33 ألفا

ووفق بيانات اليوم، فان عدد الحالات الايجابية النشطة يبلغ 60 ألفا و960 (أقل بـ 1،792 عن الامس)، بينهم 9 آلاف و269 لديهم أعراض ويعالجون بالمستشفيات اضافة الى 640 في العناية المركزة .

أما العدد الكلي للمتعافين فقد بلغ اليوم 134 ألفا و560 ، وذلك بعد أن تماثل ألفان و278 مريضا للشفاء في الـ24 ساعة الاخيرة

وأكدت حصيلة حالة طوارئ فيروس كورونا، تسجيل 642 حالة ايجابية جديدة، ليرتفع العدد الاجمالي للذين اصيبوا بالجائحة، بمن فيهم الموتى والمتعافون منذ بداية ازمة تفشي الفيروس، الى 228 ألفا و6 أشخاص.