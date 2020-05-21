ايطاليا: وصول طائرة عمال موسميين من المغرب ضمن مبادرة “الممرات الخضراء”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- هبطت مساء اليوم الخميس أول رحلة طيران مستأجرة، بتنظيم من كنفدرالية الزراعيين الايطالييين بمدينة بيسكارا (مقاطعة ابروتزو-وسط) ، وعلى متنها عاملا زراعيا موسميا مغربيا.

الرحلة تأتي ضمن ما يسمى بـ”الممرات الخضراء” لاستجلاب عمال مختصين في مجال الزراعة خلال حالة طوارئ فيروس كورونا المستجد واغلاق الحدود البرية والجوية أمام العمالة الموسمية. وستصل رحلتان أخريتان خلال الايام المقبلة وجميعها ستغادر من الدار البيضاء.

كما تنظم الحكومة الايطالية رحلات أخرى الى مدينة ميلانو قادمة من المغرب للعمال الزراعيين للعمل في حقول الريف الشمالي الايطالي. وكذلك تم التعاقد على وصول مائة عامل موسمي هندي متخصص في الزراعة ورعاية الماشية لذات المنطقة.

وأشارت الكنفدرالية الى أن هذه المبادرات ثمرة عمل دبلوماسي، خاصة مع السفارتين في المغرب والهند ووزارة الخارجية الايطالية ووكالة الترويج الخارجي وتدويل الشركات الايطالية (ICE).

وكلن اتحاد الزراعيين الايطاليين قد طلب في شهر آذار/مارس الماضي من الحكومة تفعيل الممرات الخضراء للسماح بعودة العمال من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لديهم منذ سنوات عقود عمل موسمي مع الشركات الإيطالية من أجل تلبية متطلبات الحصاد في الحقول الزراعية.