بومبيو لـ دي مايو: صداقة قوية تربط إيطاليا والولايات المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن – أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على “الصداقة القوية” التي تربط الولايات المتحدة بإيطاليا في محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، أنه “خلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة أهمية التنسيق والتعاون في فترة رفع الحظر عن مجتمعاتنا، الذي فرضه وباء كوفيد 19، وعودة الاقتصاد العالمي للإنطلاق مرة أخرى”.

ثم عبر بومبيو عن “الإعجاب بمرونة الشعب الإيطالي في مواجهة الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا”. كما ناقش بومبيو ودي دي مايو “التعاون الثنائي لتحقيق الاستقرار في ليبيا أيضًا، بالإضافة إلى الالتزام المستمر حتى إلحاق الهزيمة النهائية بتنظيم (داعش)”.