سالفيني: الحكومة تستغل الفيروس لأكبر عملية تسوية لأوضاع المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى زعيم حزب الرابطة الإيطالي المعارض ماتّيو سالفيني، أن الحكومة الحالية تستغل وباء كوفيد 19 لأكبر عملية تسوية لأوضاع المهاجرين.

وأضاف سالفيني مخاطبا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي من مقر مجلس الشيوخ، قصر (ماداما)، أن ما تسعى إليه الحكومة “ليس له أية علاقة بالعمال المنزليين ومقدمي الرعاية للمسنين”، بل “أنتم تستخدمون الفيروس للإقدام على أكبر عملية تسوية لأوضاع المهاجرين السريين في السنوات الأخيرة”.

واشار زعيم الرابطة الى أن “نص المرسوم الخاص بالمرحلة الثانية لحالة طوارئ تفشي فيروس كورونا، ينطوي على تطبيع أوضاع المهاجرين الذي لا يمتلكون عقد عمل، ولا يحملون تصريح إقامة، ليس بحوزتهم أي شيء على الإطلاق!”، واختتم بالقول “سنحاول تعديل هذا بعملنا في البرلمان”.