برلمانية إيطالية: تطبيع أوضاع المهاجرين سيُكسب المهربين مزيداً من المال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت برلمانية إيطالية معارضة “من الواضح أنه اعتبارا من يوم غد، سيجني مهربو البشر أموالاً أكثر بكثير من الأمس”.

وتعليقاً على البند المتعلق بتسوية أوضاع المهاجرين المُستأجرين للعمل في مجال الزراعة، المتضمن بمرسوم المرحلة الثانية لحالة طوارئ وباء كوفيد 19، أضافت زعيمة حزب أخوة إيطاليا جورجا ميلوني، في تصريحات إذاعية الجمعة، “لست أكترث بمرسوم يعيد إطلاق نشاط المهربين بدلاً من إنعاش الشركات الإيطالية”.

أما بشأن انتقادات لكلماتها ضد وزيرة السياسات الزراعية تيريزا بيلّانوفا، فقد أضافت ميلوني أن “المنتقدين حاولوا الدفاع عن قاعدة لا يمكن الدفاع عنها، وهي التطبيع العشوائي لأوضاع 600 ألف مهاجر غير نظامي”، والذي “ما يزالون (في الحكومة) يدعونه: تنظيم العمل غير المعلن عنه”.

وخلصت زعيمة أخوة إيطاليا مؤكدة: “لم أسخر من دموع بيلانوفا، بل انتقدتها، وأعتقد أن لدي الحق للقيام بذلك”، فـ”يجب أن تكون النساء في السياسة قابلات للإنتقاد مثل كل الأخريات”.