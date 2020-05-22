بلحيكا: 26 وفاة جديدة بوباء كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أفاد المركز الوطني للأزمات في بلجيكا بأن وباء كوفيد 19 قد أوقع 26 ضحية إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 9212 حالة.

وأشار المركز التابع لوزارة الصحة في تقريره اليومي إلى أن كافة المؤشرات تتجه نحو الانخفاض خاصة لجهة المرضى المقبولين في المشافي للعلاج من كوفيد 19 والبالغ عددهم حالياً 1415 مريضاً منهم 268 في العناية المركزة.

إلى ذلك يلاحظ التقرير تراجع الحالات التي تستدعي العلاج في المستشفيات من بين المصابين بالوباء.

وقد تم قبول 56 شخصاً في المستشفيات يوم أمس من أصل 276 حالة إصابة جديدة تم الكشف عنها في اليوم نفسه.

بالمقابل تمكن 135 مريضاً من ترك المستشفيات يوم أمس ما يرفع عدد هذه الشريحة من المصابين الذين تعافوا من آثار الوباء إلى 15123 مريضاً.