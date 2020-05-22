ايطاليا: 130 وفاة جديدة وتراجع مستمر بعدد المرضى بالمستشفيات والحالات الايجابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت هيئة الدفاع المدني في ايطاليا مساء اليوم الجمعة بأنه تم تسجيل 130 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع مجمل عدد الوفيات إلى 32 ألفا و616.

وأشار التقرير اليومي عن حالة طوارئ كوفيد 19، الى انخفاض متواصل في المرضى المقبولين في المشافي للعلاج حيث تراجعت أعدادهم الى أقل من 9 آلاف مريض، حيث يتواجد الآن 8 آلاف و957، بينما يرقد حاليا 595 في أقسام العناية المركزة (45 أقل عن الأمس) .

كما انخفضت الحالات الايجابية النشطة للفيروس تحت سقف الـ60 ألفا، وهي الأرقام الادنى منذ 26 آذار/مارس الماضي. وتبلغ تلك الحالات اليوم 59 ألفا و322 (أقل بـ 1،792 عن الامس)

أما العدد الكلي للمتعافين فقد بلغ اليوم 136 ألفا و720، وذلك بعد أن تماثل ألفان و160 مريضا للشفاء في الـ24 ساعة الاخيرة

ووفق البيانات، تم تسجيل 652 اصابات جديدة، ليرتفع العدد الاجمالي للذين اصيبوا بالجائحة، بمن فيهم الموتى والمتعافون منذ بداية ازمة تفشي الفيروس، الى 228 ألفا و658.