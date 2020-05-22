وزيرا خارجية ايطاليا وتركيا يؤكدان “أهمية ضمان الحل السياسي لأزمة ليبيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات في روما أن الاوضاع في ليبيا تصدرت النقاش خلال “مكالمة هاتفية مطولة” بين وزير الخارجية لويجي دي مايو ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

ووفق مذكرة صدرت عن الخارجية الايطالية مساء الجمعة، جدد الوزيران التأكيد على “أهمية ضمان العملية السياسية في ليبيا. كما تبادلا وجهات النظر حول عملية ايريني الاوروبية وحول تطبيق حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وفي سياق آخر، تناول رئيسا الدبلوماسية الايطالية والتركية مسألة استعادة التدفقات السياحية، وبشكل عام العلاقات الثنائية بين روما وأنقرة.