وزير المالية الايطالي: انفقنا 5% من الناتج المحلي لمواجهة أزمة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وزير المالية والاقتصاد الايطالي، روبرتو غوالتيري اليوم الجمعة أن الحكومة أنفقت “ما يقارب 5% من من الناتج المحلي الإجمالي”، الذي يقدر بحوالي 1700-1750 مليار يورو، للتعامل مع الازمة المالية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وقال المسؤول الايطالي الذي ينتمي للحزب الديمقراطي في حوار عبر (فيسبوك) مع نشطاء حركة (الساردين) المحسوبة على تيار اليسار، “تم اتخاذ خيار مشترك على المستوى الأوروبي، يختلف عن الخيارات في الأزمات الأخرى السابقة: الرد بسياسة مالية قوية للغاية لمواجهة التباطؤ في الاقتصاد وعدم الانقياد لتداعيات الازمة”.