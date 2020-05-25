سانت ايجيديو تطلق إنذارا لغياب التعاون مع أفريقيا جراء أزمة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قرعت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية جرس الإنذار إزاء “غياب التعاون مع أفريقيا” جراء أزمة فيروس كورونا.

وقالت الجماعة الكاثوليكية في بيان الاثنين، إنها تحتفل بـ”يوم أفريقيا في وقت صعب للغاية بالنسبة للقارة بأكملها”، فـ”إذا كان يبدو أن عدوى كوفيد 19 قد تم احتواؤها في الواقع، وبشكل خاص في الحزام جنوب الصحراء الكبرى، فمن الضروري الاستمرار بإبقاء اليقظة عالية وتكثيف النشاط الوقائي نظراً للهشاشة الشديدة للمرافق الصحية المحلية”.

وأعربت سانت ايجيديو عن قلقها “إزاء تقلص المساعدات القادمة من قبل شمال العالم”، مبينة أنه “إن كان يتعذر النجاة من الجائحة بالجهود الفردية، فيجب علينا الاهتمام بأفريقيا أيضًا، والتي تعاني في الوقت الحالي أكثر من القارات الأخرى بسبب آثار الأزمة الاقتصادية المرتبطة بتفشي كوفيد 19”.

وجددت الجماعة الكاثوليكية “الالتزام بالسلام في أفريقيا، فهو حجر الأساس لأي منظور إنمائي، إلى جانب المبادرات التي يتم تنفيذها في بلدان عديدة لحماية أكثر فئات المجتمع هشاشة، من أطفال الشوارع إلى العديد من المشردين، مرورا بالمسنين والسجناء الذين يعيشون في ظروف مأساوية”.