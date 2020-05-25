قمة أوروبية – يابانية الثلاثاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يعقد الاتحاد الأوروبي واليابان قمة جديدة لهم عبر دائرة فيديو مغلقة يوم غد لتدارس سبل التعاون المشترك في التصدي لوباء كوفيد 19.

ويشارك في القمة كل من رئيس الاتحاد شارل ميشيل، رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، وكذلك رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وحول هذا الحدث، عبر ميشيل عن ثقته بعمق التزام الطرفين بالعمل على تأمين استجابة علمية منسقة وسريعة لتطويق تفشي الوباء.

هذا ومن المنتظر أن يناقش الطرفان مسيرة اتفاق التجارة الحرة الموقع عام 2018 بين بروكسل وطوكيو وقمة دول السبع المقبلة وأفاق التعافي الاقتصادي الدولي بعد أزمة كوفيد 19.