الرئاسة المصرية: مصالح مشتركة مع اليونان بشرق المتوسط وتوافق على رفض التدخل الاجنبي في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أعلنت الرئاسة المصرية أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس”، تم التأكيد خلاله على “اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط”، وكذلك “التوافق على رفض التدخل من قبل أطراف خارجية في الأزمة الليبية”، حسبما جاء في بيان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأنه تم التشديد خلال المكالمة الهاتفية على أن “منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الادوات” في اطار التعاون في شرق المتوسط “والذي من شأنه أن يعزز آفاق التعاون بين دول المنتدي في مجال الطاقة والغاز، وتحويل الموارد الكامنة في المنطقة لفرص استثمارية واعدة لصالح الشعوب والأجيال القادمة”

وأضاف المتحدث الرئاسي أن “الاتصال تناول التطورات الاخيرة في القضية الليبية، حيث تم التوافق على رفض التدخل من قبل أطراف خارجية في الأزمة الليبية، والذي لم يزد القضية إلا تعقيداً ولا يحقق سوي المنفعة الذاتية لتلك الأطراف علي حساب حقوق ومصلحة ليبيا وشعبها الشقيق وإرادته الحرة، مما يهدد أمن واستقرار منطقة الجوار الاقليمي الليبي بأسرها امتداداً لأوروبا، ومن ثم حتمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين لتسوية القضية”.