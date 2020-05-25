ايطاليا: 92 وفاة جديدة بكورونا مع انطلاق الاختبارات المصلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية تسجيل حالة 92 وفاة جديدة بفيروس كورونا، بينما تنطلق اليوم الاثنين اختبارات الأجسام المضادة في اطار مسح وطني يشمل عينة تتألف من 150 ألفا من المواطنين.

وبالوفيات الجديدة المعلنة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، يرتفع العدد الكلي لضحايا الجائحة في ايطاليا إلى 32 ألفا و877.

وأشارت هيئة الدفاع المدني في نشرة الاحصائيات اليومية عن حالة طوارئ كوفيد 19، الى انخفاض الحالات الايجابية المؤكدة للفيروس بواقع ألف و294 شخص، ليتراجع العدد الاجمالي الى 55 ألفا و300 حالة اصابة بالجائحة.

وتتواصل وتيرة المرضى المقبولين في المشافي في التراجع حيث يتواجد فيها اليوم 8 آلاف و185 مريض لتلقي الرعاية الصحية (428 أقل عن اعداد الامس)، بينما يرقد حاليا 541 في أقسام العناية المركزة (12 أقل عن الأمس) بعد أن كانوا تخطوا الاربعة آلاف خلال ذروة تفشي الوباء في البلاد.

أما العدد الكلي للمتعافين فقد ارتفع اليوم الى 141 ألفا و981، وذلك بعد أن تماثل 1502 مريضا للشفاء في الـ24 ساعة الاخيرة

ووفق البيانات، تم فقط تسجيل 300 اصابة جديدة وهي أقل حصيلة تكتشف خلال أربعة وعشرين ساعة منذ 29 شباط/فبراير الماضي، اي بعد أسبوع من انفجار الازمة الصحية شمالي البلاد. وأرتفع العدد الاجمالي للذين اصيبوا بالجائحة، بمن فيهم الموتى والمتعافون منذ بداية ازمة تفشي الفيروس، الى 230 ألفا و158