بوريل: لا يمكن لعملية ايريني أن توقف بالكامل توريد السلاح لليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن عملية ايريني البحرية – الجوية لن تستطيع وقف تدفق السلاح لليبيا بالكامل.

وكان بوريل يتحدث اليوم عبر الفيديو لأعضاء لجنتي الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، أكد فيه أن العملية تساهم في ضبط تهريب السلاح إلى ليبيا وكذلك ضبط حركة بيع النفط وهما يغذيان الصراع في البلاد.

وأقر المسؤول الأوروبي بأن عملية ضبط تهريب السلاح إلى ليبيا براً أمر شديد التعقيد، فـ”هناك حدود لما يمكننا القيام به”، وفق كلامه.

وتحدث بوريل عن الصعوبات التي تواجه العملية من ناحية التجهيزات والتمويل، مؤكداً أن الإمكانيات الحالية كافية للانطلاق وأن الموازنة متوفرة لتغطية تكاليف الأشهر الثلاثة الأولى من العملية.

هذا وكانت عملية ايريني انطلقت بإمكانيات محدودة حيث وفرت فرنسا وإيطاليا مبان بحرية، بينما زودتها بولونيا ولوكسمبورغ بالطائرات.

ويسعى الاتحاد الأوروبي، حسب كلام بوريل، للمساهمة في الجهد الدولي الرامي إلى التوصل إلى وقف اطلاق نار في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي لحل النزاع.

وتأتي تصريحات بوريل في وقت بثت فيه القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) صورا “لمقاتلات حربية روسية” وصلت مؤخرا الى ليبيا عبر سورية من أجل دعم عناصر شركة المقاولات الخاصة (فاغنر) التي تقاتل إلى جانب قوات الجنرال خليفة حفتر ضد قوات حكومة الوفاق الوطني.