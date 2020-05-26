بوريل: لا نريد التكهن بتصرفات إسرائيل المستقبلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن تصميمه العمل من اجل منع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وكان بوريل يرد اليوم على أسئلة وجهها له نواب من لجنتي الدفاع والأمن في البرلمان الأوروبي وذلك خلال لقاء عبر الفيديو.

وقال بوريل: “إذا حدث الضم، وسنفعل كل ما بوسعنا كي لا يحدث، يجب علينا التفكير في الإجراءات اللازم اتخاذها”.

ولكنه دعا إلى عدم التكهن بما سيحصل في المستقبل.

أما بشأن خطوات بروكسل حيال هذا الأمر، فقد أكد بوريل للنواب الأوروبيين أن 25 دولة من الدول الأعضاء وافقت على الإعلان الأوروبي الأخير والذي يعتبر أن إسرائيل ستكون مخالفة للقانون الدولي ولالتزاماتها، لو قامت بالفعل بضم أجراء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ويشير بوريل هنا إلى معارضة كل من هنغاريا والنمسا للموقف الأوروبي، الا أنه أضاف “على أي حال لدينا أغلبية تؤيد هذا الموقف”، على حد تعبيره.

وختم تعليقه على المسألة بالتأكيد على أن التكتل الموحد “لا يزال يؤمن بأن حل الدولتين هو الطريق المناسبة لتسوية الصراع” الإسرائيلي – الفلسطيني.

وفي حين يطالب برلمانيون أوروبيون بتعليق اتفاق الشراكة الموقع مع إسرائيل بسبب تصرفاتها في الأراضي المحتلة، تقول المؤسسات الأوربية بأن الأمر يحتاج لإجماع الدول الأعضاء، وهو غير متوفر حالياً.