تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع، ليرتفع العدد الاجمالي الى 58 حالة منذ آذار/مارس الماضي.

وأضافت في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى أنه” توفي من بينهم حالة واحدة وتعافي 18 حالة ولازالت 39 اصابة تحت العلاج بمستشفى العزل بمعبر رفح”.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية ، مي الكيلة تسجيل 8 حالات شفاء. وأَضافت الوزيرة في تقرير موجز عن الحالة الوبائية في فلسطين- فيروس كورونا/ كوفيد 19، وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن “العدد الإجمالي للإصابات بلغ 602 إصابة في جميع محافظات الوطن منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين، 319 في محافظة القدس، 228 في باقي المحافظات الشمالية، 55 في المحافظات الجنوبية”.

واشارت إلى أن “الحالات النشطة بلغت 114 حالة بينها 60 في محافظة القدس، و18 حالة في محافظة الخليل، و36 في المحافظات الجنوبية”.

وتابعت وزيرة الصحة: “نسبة الحالات النشطة: 18.9% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما تم تسجيل 8 حالات تعافٍ (6 في محافظة الخليل من السموع، وحالتان من قطاع غزة)، والعدد الإجمالي 483 حالة تعافٍ، لترتفع نسبة التعافي إلى 80.2% من مجمل الإصابات المسجلة”

ولفتت إلى أن المحافظات الخالية من الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن هي 9 محافظات: أريحا والأغوار، طوباس، سلفيت، جنين، قلقيلية، رام الله والبيرة، بيت لحم، طولكرم ونابلس.