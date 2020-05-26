مسؤول ايطالي يتوقع خسارة نصف مليون وظيفة بسبب وباء كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع مسؤول ايطالي فقدان نصف مليون وظيفة في البلاد خلال العام الحالي بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوكالة الوطنية لسياسات العمل النشطة (ِANPAL) ، ميمو باريسي، خلال احاطة أمام لجنة العمل بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء “في هذا العام، ستفقد ايطاليا نصف مليون وظيفة مع طوارئ كوفيد-19″، متوقعا استرداد حوالي “ربع مليون وظيفة” في عام 2021.

ووفقًا لـ باريسي، فإن “استعادة مستويات التوظيف قبل الوباء (23.4 مليون عامل) ستتحقق في عام 2023”

وأشار باريسي إلى أن إيطاليا أظهرت “إحساسًا كبيرًا بالمسؤولية في مواجهة” حالة الطوارئ الصحية، لدرجة أنها أصبحت “نموذجًا لبلدان أخرى”. ونوه بأن للوكالة التي يرأسها “دور مهم” في زيادة فرص العمل، وتعتبر “أداة أساسية” لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وتتمثل مهام الوكالة الوطنية لسياسات العمل النشطة (ANPAL) في تمكين الحق في العمل والتدريب والنمو المهني للأشخاص. كما أنها تقوم بدور المنسق للشبكة الوطنية لخدمات التوظيف، والمسؤولة عن نظام المعلومات في سوق العمل.