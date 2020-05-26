مسؤول إسرائيلي يحذر من مواجهة مع الفلسطينيين في حال الضم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-حذر منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كميل ابو ركن من إمكانية مواجهة مع الفلسطينيين في حال تنفيذ خطة ضم المستوطنات بالضفة الغربية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية إن “أبو ركن حذر من اندلاع موجة عنف وعمليات في الأراضي الفلسطينية، بسبب سلسلة قرارات اتخذتها الحكومة مؤخرا واحتمال ضم المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية”.

وقالت إن أبو ركن” اعرب عن خشيته من الغاء التعاون الامني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كليا، بالإضافة الى أعمال عنف يقوم بها أفراد شرطة فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية”.

ولفتت الى إن تحذيرات ابو ركن وردت في مباحثات مغلقة مع وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الأركان افيف كوخافي.

وعلى ذات الصعيد، فقد رجحت مصادر امنية إسرائيلية عدم امكانية ضم المستوطنات بالضفة الغربية في الموعد المحدد وهو شهر تموز/يوليو المقبل بسبب عدم توفر الوقت الكافي للاستعداد لتطورات مثل تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة” .

ونقل موقع واللا الإخباري الإسرائيلي عن هذه المصادر انه “من المحتمل ان يكتفي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الموعد المذكور بإعلان الضم، مع تاجيل تطبيقه بعدة أشهر”.