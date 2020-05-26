ايطاليا: 78 وفاة جديدة بكورونا وتواصل انخفاض الحالات النشطة والمرضى بالمستشفيات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية تسجيل حالة 78 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، يرتفع العدد الكلي لضحايا الجائحة في ايطاليا إلى 32 ألفا و955.

وأشارت هيئة الدفاع المدني في نشرة الاحصائيات اليومية عن حالة طوارئ كوفيد 19، الى انخفاض مجموع الاصابات النشطة بواقع ألفين و358 شخص، ليتراجع العدد الاجمالي الى 52 ألفا و942.

أما بشأن المرضى في المستشفيات، يرقد حاليا 521 شخصًا في أقسام العناية المركزة اليوم (20 أقل من أمس) بينما لا يزال 7917 آخرون يعانون من أعراض الجائحة ، أي أقل بـ 268 عن أمس. ويخضع 44 ألفا و504 للحجر الصحي المنزلي، ما يعادل 2،070 أقل مقارنة بالأمس).

العدد الكلي للمتعافين ارتفع اليوم الى 144 ألفا و658، وذلك بعد أن تماثل ألفان و677 للشفاء في الـ24 ساعة الاخيرة

ووفق البيانات، تم تسجيل 397 اصابة جديدة ، بمعدل حالة ايجابية واحدة من كل 86 شخصا خضعوا للاختبار ، وهي النسبة الادنى منذ بداية ازمة تفشي الفيروس في الثلث الاخير من شهر شباط/قيراير الماضي. ويرتفع بذلك العدد الاجمالي للذين اصيبوا بالجائحة، بمن فيهم الموتى والمتعافون الى 230 ألفا و555