رئيس الوزراء الايطالي يتعهد باطلاق خطة انعاش وطنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تعهد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، في مقال نشرته صحيفة (كورييري ديلا سيرا) اليوم الاربعاء باطلاق “خطة انعاش وطنية” و”تحديث البلاد” من أجل “استعادة النمو الاقتصادي وجسر الفجوة الإنتاجية مقارنة بدول أوروبية أخرى”، والتي شكلت عائقا أمام بلاده ” في السنوات العشرين الماضية”

ونحدث كونتي عن أولويات الخطة ومن بينها “الحاجة إلى إجراءات حاسمة لإعادة إطلاق الاستثمارات العامة والخاصة وتخفيض كبير للبيروقراطية ورقمنة القطاع العام” . وأضاف “هناك ايضا حاجة إلى انتقال تدريجي ولكن حاسم نحو اقتصاد مستدام، مرتبط بالصفقة الخضراء الأوروبية “.

كما تعهد كونتي بـ”خفض الجدول الزمني لاجراءات العدالة الجنائية والمدنية” وبتنفيذ “إصلاح ضريبي جدي”، لأنه “لم يعد بإمكاننا تحمل تكاليف إدارة ضريبية غير عادلة وغير فعالة”، على حد وصفه