بلجيكا: السلطات الصحية تنصح بتعليق استخدام هيدروكسي كلوروكين لعلاج مرضى كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أوصى المجلس العلمي للصحة العامة في بلجيكا تعليق استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج المرضى المصابين بوباء كوفيد 19.

وأوضح المجلس في آخر تحديث لمعطياته أن استخدام هذا العقار يجب أن يتم فقط في إطار التجارب السريرية وليس العلاج.

وتأتي هذه التوصية بعد أن كشفت العديد من الدراسات الطبية عن مخاطر استخدام هذا العقار، المضاد لمرض الملاريا، لعلاج مرضى كوفيد 19، إذ تبين أنه يرفع معدلات الوفيات بينهم.

ويستند المجلس على دراسات وأبحاث أجريت على 96 ألف مريض، “لم يظهروا أي تحسن بعد تناولهم هذا العقار”، على حد وصفه.

في السياق نفسه، سجلت الوكالة الفيدرالية للدواء في بلجيكا 8 آثار جانبية ضارة لهذا العقار على مرضى كوفيد 19، ثلاثة منها تسببت في الوفاة.