كاهن فلسطيني: إعادة فتح كنيسة المهد رمز للأمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ رأى كاهن فلسطيني أن إعادة فتح كنيسة المهد في بيت لحم، يمثل رمزاً للأمل، بعد إقفال استمر لأكثر من ثمانين يوماً في إطار الإجراءات الهادفة إلى احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي مقابلة مع إذاعة الفاتيكان الأربعاء، لم يخف الكاهن الفرنسيسكاني ابراهيم فلطس من رهبنة حراسة الأرض المقدسة، “القلق إزاء تردي الأوضاع الاقتصادية في المنطقة”، وبشكل خاص أن “مدينة بيت لحم تعيش على السياحة”.

واضاف الكاهن، “مما لا شك فيه أن فتح كنيسة المهد من جديد شكل رمزاً للأمل في الأرض المقدسة، بعد استئناف الاحتفالات الدينية والقداديس في بازيليك القبر المقدس في القدس، يوم الأحد الفائت”.

وقد أعلن عن هذا النبأ السار الأب فلطس بالإضافة إلى بطريركي الروم الأرثوذكس والأرمن في أورشليم تيوفيلوس الثالث ونورهان مانوغيان.

وبغية منع انتشار الفيروس، اتُخذ قرار يقضي بعدم دخول أكثر من خمسين شخصا دفعة واحدة إلى هذا الصرح الديني، مع اتخاذ كل التدابير الوقائية والحفاظ على مسافة مترين بين شخص وآخر.

وأوضح الكاهن الفرنسيسكاني أن “مدينة بيت لحم هي بقعة عزيزة جداً على قلب الجميع، لا المسيحيين وحسب”، لافتا إلى “أهميتها بالنسبة للسكان المحليين، مسيحيين ومسلمين”. وأضاف أن “الظرف الصحي الراهن شلّ حركة السياحة، وما تزال الفنادق والمطاعم مقفلة”، وأكد أنه “بغياب السياح والحجاج، لن تنعم المدينة بالحياة، وسيموت الناس”.

وذكر الراهب أن “ما يزيد الأمور تعقيداً، إعلان الدولة الإسرائيلية المتعلق بضم بعض مناطق الضفة الغربية، فضلا عن قرار الجانب الفلسطيني بشأن تعليق كل الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة”.

في سياق حديثه عن إعادة فتح كنيسة المهد، قال فلطس إن “هذا الإعلان ولّد فرحاً كبيراً لدى سكان بيت لحم ولدى الرهبان الفرنسيسكان، وجماعتي الروم الأرثوذكس والأرمن، المسؤولتين أيضا عن الكنيسة”.

وأشار الى أن “الناس كانوا ينتظرون هذا الإعلان بفارغ الصبر، خصوصا وأن الكنيسة أقفلت أبوابها أمام الزوار لأكثر من ثمانين يوما”. وتابع أن “وزارة الصحة الفلسطينية أوصت بعدم دخول أكثر من خمسين شخصاً دفعة واحدة إلى الكنيسة، كما يتعين على الزوار أن يرتدوا الكمامات ويحافظوا على التباعد الاجتماعي، وينبغي ألا يلمسوا شيئاً داخل الكنيسة”.

وأكد الأب فلطس أنه لمس “فرحاً كبيراً لدى المسيحيين والمسلمين على حد سواء”، معربا عن أمله “بتجاوز المرحلة الصعبة”، ولفت إلى أن “سكان بيت لحم تقيدوا بالتدابير الوقائية والتزموا بالحجر المنزلي”. وذكّر بأن “المدينة تعيش على السياحة وزيارات الحج”، موضحا أن “أكثر من 90% من السكان يعملون في هذا القطاع، وبالتالي سيتمكن هؤلاء من العيش بكرامة بعد عودة السياح إلى المنطقة.

وخلص الكاهن الفرنسيسكاني مشيرا إلى صعوبة “الوضع الاقتصادي الراهن، لأن العديد من الناس فقدوا مورد رزقهم”، وتمنى أن “تكون هذه المرحلة الصعبة قد ولّت”.