انتخاب عربي نائبًا لرئيس الكنيست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – انتخب الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رئيس القائمة العربية الموحدة النائب منصور عباس، نائبًا لرئيس الكنيست.

وذكر النائب عباس أن “منصب نائب رئيس الكنيست هو استحقاق للقائمة المشتركة، وأن اختياره من بين نواب المشتركة، جاء بناء على اتفاق تشكيل القائمة المشتركة في دورتها الأخيرة”.

وأضاف “سأبذل جهدي من خلال نيابتي لرئيس الكنيست وعضوية رئاسة الكنيست، حتى تعالج هذه الأخيرة ولجانها قضايا مجتمعنا العربي، وألا تهمّش اقتراحات وتوجهات أعضاء الكنيست العرب. فمن المعلوم أن مجلس رئاسة الكنيست يقر جدول أعماله الأسبوعي، ويقبل أو يرفض اقتراحات النواب لجدول الأعمال”.

وسبق أن تم انتخاب النائب احمد الطيبي لهذا المنصب قبل سنوات.

وأفرزت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة فوز القائمة العربية المشتركة بـ15 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ12.