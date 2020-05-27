منظمة إنسانية تبلغ عن 80 مهاجراً يواجهون صعوبات في مياه مالطا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أطلقت منظمة إنسانية إنذارا عن 80 مهاجراً يواجهون صعوبات في المياه المالطية.

وكتب مشروع (Alarm phone) على منصة (تويتر)، الأربعاء، أنه “عنذ الفجر كان هناك 80 شخصًا في خطر بعد أن فروا من ليبيا”، والذين “اتصلوا بنا من منطقة البحث والإنقاذ المالطية”.

وذكر المشروع الإنساني أنه “أبلغنا السلطات المعنية على الفور عند الساعة 4:19” لكن “مرة أخرى، لا تقدم قوات حماية المرافئ المالطية أية معلومات عن أنشطة البحث والإنقاذ”.

وخلص (Alarm phone) الى القول إنه “عند الساعة 6:23 كان هناك آخر اتصال مع الأشخاص على متن القارب”. لذا “فهناك حاجة ماسة للمساعدة”.

يُذكر أن مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، تم تأسيسه في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا.