عالم فيروسات أمريكي يخشى ألا تدوم مناعة لقاح كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى عالم الفيروسات والمناعة الأمريكي روبرت غالّو خشيته من أن المناعة التي يولدها اللقاح ضد كوفيد 19 لا تكون دائمية.

وكان غالّو قد شارك في منتصف ثمانينيات القرن الماضي باكتشاف فيروس نقص المناعة البشرية (Hiv) المسبب لمرض الإيدز.

وأعرب العالم الأمريكي في تصريحات متلفزة الأربعاء، عن “الاعتقاد بأننا سنواجه سلالات أخرى من الفيروس، وأخشى أن الحصانة التي يولدها اللقاح ليست دائمة، لأننا نرى أوجه تشابه بين القسيم الفولفي لهذا الفيروس وذلك الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية”، نظراً لأن “الأجسام المضادة في هذا الأخير ليست طويلة الأمد”.

وتابع “أعتقد أن من الممكن الإصابة بالفيروس مرة ثانية، ما لم تفشل المناعة التي تم الحصول عليها من العدوى الأولى بالاستجابة لجميع أشكال الفيروس وما لم تكن الحصانة دائمة”، وإذا “كانت كذلك، وهو أمر لا يمكننا معرفته، وكانت واسعة النطاق وشملت جميع متغيرات الفيروس، عندها لن نواجهه مرة أخرى، لكنني لا أعتقد أن هذا محتمل جدًا”.

وذكر غالّو أن “ما يشترك فيه فيروس كورونا وفيروس نقص المناعة البشرية هو جميع جوانب الوباء ويمكن التعلم منه، وهناك جانب إيجابي للمأساة دائمًا”. فـ”مع فيروس نقص المناعة البشرية كان هناك العديد من الجوانب الإيجابية على المستوى العلمي، بل والاجتماعي أيضًا”، كـ”زيادة تعاون الولايات المتحدة مع إفريقيا في الصحة العامة أولاً، ثم زيادة القبول والتسامح تجاه التنوع في المجال الجنسي للأشخاص”.

وأعرب العالم عن “الأمل بأن يجلب هذا الوباء وحدة أكبر للولايات المتحدة”، كما “آمل أيضا أن يؤدي إلى مزيد من التفاعل العلمي والطبي بين الدول”. واختم بالقول إن هاذ الأمر “لم أره حتى الآن وهو الجانب الأكثر مخيباً للآمال، وبشكل خاص في علاقاتنا مع الصين”.