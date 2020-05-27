الخارجية الإيطالية تعلن عن لقاء للمجموعة الوزارية المصغرة للتحالف ضد داعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن يوم الرابع من حزيران/يونيو المقبل، سيشارك وزير الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو برئاسة اجتماع افتراضي لـ32 عضواً في المجموعة المصغرة للتحالف الدولي المناهض لتنظيم (داعش) مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

واضاف بيان نشره موقع الخارجية، الأربعاء، أن “التداول بالفيديو سوف يسمح بتقييم حالة أنشطة التحالف وتحديث استراتيجية مقاومة التنظيم الإرهابي، كذلك في ظل حالة الطوارئ الصحية العالمية، في انتظار التمكن من استضافة الجلسة العامة لأعضاء التحالف الـ82 في إيطاليا، التي سيتم جدولتها بمجرد أن تسمح الظروف”.

وذكر البيان أن “اجتماع 4 حزيران/يونيو سيركز بشكل خاص على العراق وسورية، البلدان اللذان شهدا مؤخرا بوادر انتعاش لتنظيم (داعش)”. ومع ذلك “ستكون هناك إشارات مهمة إلى التداعيات العالمية للجماعة الإرهابية، وبشكل خاص في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل”.

وخلص بيان (فارنيزينا) الى القول إن “إيطاليا، بما يتفق والتزامها المتعدد الأبعاد في المنطقة، تشجع في الواقع على زيادة مشاركة التحالف في هذا الربع، بهدف تعزيز أمن حوض البحر المتوسط ​​بأكمله”.