إيطاليا: ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت قوات الدفاع المدني الإيطالية ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.

وقال الدفاع المدني في بيانه اليومي إن “الـ24 ساعة الماضية شهدت حدوث 117 حالة وفاة جديد جرّاء كوفيد 19، ليصل المجموع الإجمالي للضحايا منذ بداية حالة الطوارئ، الى 33،072″، كما أن “الحالات الجديدة المسجلة مقارنة بالأمس بلغت 584، 65٪ منها في مقاطعة لومبارديا”، شمال البلاد والتي كانت الأكثر تأثراً بالوباء.

واشار البيان الى “ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 147،101، بزيادة قدرها 2443 شخصًا مقارنة بالأمس”، مبينا أن “من بين المصابين بالوباء حاليًا، يخضع 505 للعناية المركزة، مع انخفاض بحاصل 16 مريضًا مقارنة بيوم أمس”، بينما “تم إدخال 7،729 شخصًا إلى المستشفى لظهور الأعراض عليهم”، وذلك “بانخفاض قدره 188 مريضًا مقارنة بالأمس”.

وذكر الدفاع المدني أن “42،732 شخصاً، أي ما يعادل 84٪ من الإيجابيين الحاليين إزاء الإصابة بالفيروس، والذين يخضعون للحجر المنزلي، بدون أعراض أو تظهر عليهم أعراض طفيفة”. واختتم مبينا أنه “منذ بداية حالة الطوارئ، أصيب 231،139 شخصاً بفيروس كورونا”.