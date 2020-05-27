سيناتور ايطالي: كلمات خامنئي عن إسرائيل يجب شجبها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد سيناتور ايطالي “وجوب رفض كلمات (المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي) خامنئي تجاه دولة إسرائيل، باستهجان”.

وكان المرشد الأعلى الإيراني قد نعت إسرائيل بـ”الورم السرطاني” في منطقة الشرق الأوسط ورأى أنه “يتعين استئصاله بشن حرب مقدسة”.

وبهذا الصدد، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ بيير فيرديناندو كازيني، في مداخلة بقاعة المجلس، إن “من بين أولئك الذين يجلسون على المقاعد هنا، وبغض النظر عن الانتماء، يجمعنا قاسم مشترك يتمثل بالدفاع حق إسرائيل بالوجود وحمايتها، دائمًا وفي أي حال من الأحوال”.

وأضاف كازيني، أن “إيطاليا تغذي صداقتها ويجب أن تعززها مع الصين وروسيا”، لكن “يجب ألا تخلط بينهما أبدًا والعلاقة التاريخية عبر الأطلسية مع الولايات المتحدة الأمريكية”. واختتم بالقول إنه “في هذا السياق أرى الاستمرارية بين خياراتنا التقليدية وسياسة وزير (الخارجية لويجي) دي مايو”.

وكان زعيم حزب الرابطة المعارض، ماتيو سالفيني قد دعا حكومة بلاده الى الاعلان عن موقفها حيال وصف خامنئي لاسرائيل بـ”السرطان”، الذي يتعين “استئصاله”. لذلك “حان الوقت كي تهتم هذه القاعة بدولة لدينا معها تعاون، فهناك صمت في هذا المجلس حيال موضوع جدير بالنقاش في البرلمان”.