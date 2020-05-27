تنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية انفكاكها وإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل بعد قرار الحكومة الإسرائيلية ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقالت اللجنة إنها قررت “عملاً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي، إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات التي تنكرت لها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال وإدارة الرئيس ترامب، بما في ذلك التنسيق الأمني الذي تم وقفه اعتبارا من تاريخه”.

ودعت في بيان ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى “وجوب إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال،بواجباتها ومسؤولياتها كافة استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتدعو العالم إلى إنفاذ قرارات مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة”.

وقالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير “نؤكد على حق شعبنا في مواصلة كفاحه وتدعوه إلى تصعيد مقاومته الشعبية من أجل دحر وإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، واستنهاض طاقاته الشاملة في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات”.

وشددت تنفيذية منظمة التحرير على “وضع آليات لتنفيذ الانتقال من السلطة الى الدولة وفقاً لقرارات المجلس الوطني والمركزي بصلاحياتها الكاملة المحددة في هذه القرارات، والاستمرار في بناء وتطوير مؤسسات الدولة استناداً إلى إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 وقرار الأمم المتحدة 67/19 لعام 2012”.

وجددت التأكيد على “التزامنا بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، برعاية الرباعية الدولية بما في ذلك الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إستناداً على هذه الأسس، بما يضمن إنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وإنجاز الإستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194، والإفراج عن جميع الأسرى”.