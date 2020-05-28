وزير خارجية إيطاليا: لن نقف صامتين إذا حظرت التدفقات السياحية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو: “أقول بوضوح إنه إن وضع أحد ما قيوداً أو عراقيل أو إغلق الحدود أمام حركة السياحة، فلن تظل إيطاليا صامتة”.

وأضاف الوزير دي مايو في مقابلة مع صحف (كورييري) ترينتينو، آلتو آديجي، فينيتو وبولونيا، الخميس، أن “النمسا تريد التعاون معنا”، وبالتالي “السماح للسائحين الألمان بعبورها والوصول إلى إيطاليا”.

أما بشأن إعادة فتح الحدود الأقاليمية في البلاد، فقد أبدى وزير الخارجية “تأييد فكرة أن البلاد يجب أن تستأنف الحركة متحدة”. مؤكدا أنه “لا يجب معاقبة أي مقاطعة إيطالية”.

وتابع دي مايو “من الواضح أن من الضروري تحليل البيانات جيدًا، ومن المهم جدًا مراقبة انتشار العدوى”. وأنه “على الفور بعد رسم خط حتى 3 حزيران/يونيو، وهو التاريخ الذي سيفتح فيه التنقل الداخلي في البلاد، سيكون من الممكن أخيرًا الانتقال من منطقة إلى أخرى”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول “دعوني أقول إن علينا ألا نخفض مستوى حذرنا مطلقاً”.