دي مايو: لقد عانى الشمال كثيراً جرّاء أزمة كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن “المقاطعات الشمالية، وفينيتو في المقام الأول، هي الأكثر تأثرا بحالة الطوارئ هذه، وقد عانت كثيرا”، لذا “سأناضل من أجل العودة للإنتعاش مجدداً في أقرب ما يمكن”.

وأضاف الوزير دي مايو في مقابلة مع صحف (كورييري) ترينتينو، آلتو آديجي، فينيتو وبولونيا، الخميس: “نحن نسعى لإعادة فتح الحدود أمام التدفقات السياحية، ويقوم وزير (السياحة داريو) فرانشيسكيني بعمل مكثف في هذا السياق”. وأردف “من الواضح أننا عارضنا الاتفاقات الثنائية بين الدول منفردة، لأنه سيتعارض وروح الاتحاد الأوروبي ويخاطر بمعاقبة بعض الدول، مثل إيطاليا”.

وتابع وزير الخارجية “لقد أوضحنا هذا الأمر في القمة الأخيرة مع نظرائنا الألمان، النمساويين، اليونانيين، السلوفينيين، القبارصة والمالطيين”، مؤكدا “وجوب إلغاء حظر التدفقات السياحية والسماح للسياح دون أي عائق من الدول الأخرى، بالوصول إلى إيطاليا بدون مشاكل”. واختتم بالقول إن “هناك حاجة لعمل جماعي بين الدول الأوروبية”.