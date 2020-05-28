مفوض أوروبي: مالطا لا تنتهك المبادئ الأوروبية بشأن الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المفوض المكلف شؤون الهجرة ماغاريتس شيناس، أن تصرفات بعض الدول مثل مالطا بشأن المهاجرين “لا تخالف” مبادئ الاتحاد، بالنظر للظروف المترتبة على تفشي وباء كوفيد 19.

وكان المسؤول الأوروبي يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل لعرض بعض تفاصيل مخطط التعافي، الذي اقترحه الجهاز التنفيذي يوم أمس.

ويرى شيناس أن تفشي وباء كوفيد 19 في الدول الأعضاء في الاتحاد فرض على الجميع ظروفاً مختلفة، لذلك “علينا القبول بتصرفات مختلفة من قبل الدول الأعضاء”، حسب كلامه.

ويرد شيناس هنا على سؤال يتعلق بوجود 425 مهاجراً على متن أربع سفن عالقين في عرض البحر وترفض مالطا انزالهم رغم قربهم من سواحلها.

في هذا الإطار، يعتبر المسؤول أن الدول التي تقع في خط المواجهة الأول مثل مالطا و ايطاليا “تفعل ما بوسعها وتتصرف ضمن إمكانياتها” للتعامل مع المهاجرين بالتوازي مع محاربة الوباء.

وشدد شيناس على ضرورة معاينة وضع الهجرة في أوروبا حالياً ضمن اطار تفشي كوفيد 19، مكرراً أن الدول التي تقع في خط الاستقبال الأول للمهاجرين “لم تخالف المبادئ الأوروبية”.

وحول استراتيجية الهجرة واللجوء الأوروبية المنتظر اعلانها منذ أشهر، أعلن المفوض أن بروكسل تعمل على اعداد سياسة “شاملة منسقة ومتماسكة تخرج عن المنطق المعمول به حالياً والذي يركز على الحلول الفورية القصيرة الأمد” للأزمات.

وأضاف أن أوروبا أصبحت قريبة من هذا الهدف، معللاً أسباب تأخر صدور هذه الاستراتيجية إلى ظهور مشكلة الوباء بشكل مفاجئ ما أعاد ترتيب الأولويات الأوروبية.