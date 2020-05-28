مصدر أوروبي: حان الوقت لإعادة رسم علاقاتنا مع الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد مصدر أوروبي مطلع أن بروكسل وعواصم الدول الأعضاء في الاتحاد باتت على قناعة بأن الوقت قد حان لإعادة رسم وترتيب العلاقات مع الصين.

جاء هذا الكلام عشية انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، عبر دائرة فيديو مغلقة، يوم غد، حيث يتصدر الموضوع الصيني جدول الأعمال.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن العلاقات مع الصين بحاجة إلى إعادة تعريف، خاصة في ظل تغير الأولويات وظهور عوامل جديدة.

وتابع قائلاً : “نحن نتفق مع بكين على أمور كثيرة ولكننا نختلف أيضاً في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية”.

وتتمحور الخلافات بين بروكسل والصين بشكل أساسي حول الحقوق والحريات والمساواة في التعامل مع الشركات والاستثمارات لدى الطرفين، ونوه المصدر بأنه جرى “توجيه أسئلة للصين حول هذه المواضيع و لازلنا ننتظر أجوبة”.

وبشأن إمكانية فرض إجراءات تقييدية على الصين على خلفية تدخلها المطرد في هونغ ونمريرها لقانون أمني مثير للجدل، أشار المصدر الى أن رؤساء الدبلوماسية الأوروبية سيعاينون الأمر يوم غد عندما تصبح الصورة أوضح.

ووفق المصدر، فإن المشاكل التي ظهرت مع تفشي وباء كوفيد 19، ستؤثر قطعاً على التفكير الأوروبي في مستقبل العلاقات مع الصين.

لكنه شدد على أن رؤساء الدبلوماسية الأوروبية لن يتخذوا أي قرار بشأن الصين يوم غد، موضحاً أن مناقشاتهم ستساهم في إثراء النقاش الموسع الجاري في أروقة صنع القرار حول هذا الأمر.