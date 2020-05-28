مهاتفة دبلوماسية إيطالية أوزبيكية تبحث أوجه التعاون ضد كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – في إطار دائرة الاتصالات الهاتفية مع الدبلوماسيات النظيرة في آسيا الوسطى، أجرى وكيل وزارة الخارجية مانليو دي ستيفانو محادثة هاتفية اليوم مع نائب وزير خارجية أوزبكستان، شيرزود أسادوف.

وقال بيان للخارجية الإيطالية إن “المحادثة تناولت مواضيع التعاون الدولي لمكافحة وباء كوفيد 19″، مع “الإشارة بشكل خاص إلى التجارب الجارية لإيجاد لقاح”، والذي “على حد قول وكيل الوزارة، يجب أن يكون متاحًا بأسعار التكلفة لأكبر عدد من الناس”.

وذكرت الخارجية أنه “تم بحث العلاقات الثنائية أيضاً”، مع “التركيز بشكل خاص على البعدين السياسي والاقتصادي”، حيث “سيتم تعزيز العلاقات السياسية الممتازة التي تربط إيطاليا بأوزبكستان من خلال سلسلة من اللقاءات المستقبلية الرفيعة المستوى، التي يتم إعدادها حاليًا”.

واشارت الوزارة الى ان من بين اللقاءات المذكورة “على وجه الخصوص، زيارة الرئيس الأوزبكي (شوكت) ميرزيوييف لإيطاليا”، كما “نوقش الاجتماع الوزاري الثاني بين إيطاليا وآسيا الوسطى، في إطار مجموعة 1+5، الذي يمكن عقده في أوزبكستان عندما سيسمح الوضع بذلك”.

وخلصت الخارجية الإيطالية الى القول إن “المحادثة سلطت الضوء على تكامل النظم الاقتصادية للبلدين، مع آفاق مثيرة للاهتمام بالأعمال الإيطالية في أوزبكستان، ولا سيما تلك الرامية لتنمية القطاعات الصناعية، الزراعية والصحة”.