السفارة الأمريكية تدعو مواطنيها في الضفة وغزة للحذر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل المواطنين الأمريكيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة من إمكانية اندلاع أحداث عنف دون سابق انذار.

وقالت السفارة الأمريكية في تعميم نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها “تنصح المواطنين الأمريكيين المقيمين أو يفكرون في السفر إلى الضفة الغربية وقطاع غزة الحفاظ على درجة عالية من اليقظة”.

وأضافت “يمكن أن تندلع أحداث عنف بدون إنذار مسبق، تستهدف المواقع السياحية، ومحطات النقل، ونقاط التفتيش الحكومية، والأسواق ومرافق التسوق أو المرافق الحكومية”.

وتابعت “يجب على مواطني الولايات المتحدة التفكير بعناية في المخاطر التي تهدد سلامتهم وأمنهم الشخصي عند التفكير في زيارة المواقع التي قد تكون أهدافًا محتملة”.

ولم توضح السفارة الأمريكية سبب هذا التحذير ولكنه تزامن مع إعلان منظمة التحرير الفلسطينية الغاء الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، بما فيها الأمنية.

وقال مسؤولون فلسطينيون إنه تم إبلاغ إسرائيل بوقف التنسيق الأمني معها.

وجاءت القرارات الفلسطينية إثر إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية في شهر يوليو/تموز/يوليو المقبل.