كونتي: 500 مليون شخص في افريقيا والدول النامية مهددون بالفقر بسبب كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– حذر رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي من وقوع خمسمائة مليون شخص في افريقيا والدول النامية الأخرى في براثن الفقر بسبب جائحة فيروس كورونا، معلنا الاستعداد لمواصلة دعم قدرة الدول الفقيرة على تحمل الديون وخفض حجمها.

وأشار كونتي، مخاطبا الحدث الافتراضي (تمويل التنمية في عصر كوفيد -19 وما بعده) برعاية الأمم المتحدة وكندا وجامايكا، الى أن “الفيروس يمكن أن يؤثر بشكل غير متناسب على البلدان النامية ، مع آثار مدمرة في الأشهر والسنوات القادمة.”. وأردف “يمكن أن يقع خمسمائة مليون شخص في براثن الفقر. فالازمة الصحية يمكن أن تتحول إلى أزمة غذاء ، خاصة في أفريقيا والدول النامية”.

ورأى رئيس الوزراء الايطالي أن “هذه البلدان في حاجة الآن ، أكثر من أي وقت مضى، إلى حيز مالي إضافي. وبهذه الروح، انضمت إيطاليا لمبادرة تعليق ديون في مجموعة العشرين (G20) لصالح الدول الأكثر فقراً.

وقال “نحن مستعدون لمواصلة دعم القدرة على تحمل الديون وضمان تخفيض الديون، علاوة على ذلك، نعتقد أن تمويل جدول أعمال التنمية المستدامة وأجندة أديس أبابا وجدول أعمال التنمية ضروريا لتعزيز مستقبل مستدام الى ما بعد أزمة كوفيد-19”.

واجتمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسا وزراء كندا، جوستين ترودو ورئيس وجامايكا، أندرو هولنيس، بقادة العالم والمنظمات الدولية اليوم في مبادرة مشتركة لتحديد وتسريع جهود الاستجابة العالمية للتأثيرات الاقتصادية والبشرية الهامة لـ كوفيد-19 والتقدم بحلول ملموسة للطارئة التنموية، حسبما أفاد المكتب الاعلامي للأمم المتحدة