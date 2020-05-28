ايطاليا: 70 وفاة جديدة بكورونا والمتعافون يتجاوزون الـ150 ألفا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية مساء اليوم الخميس تسجيل حالة 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الكلي لضحايا الجائحة في ايطاليا إلى 33 ألفا و142.

وأشارت هيئة الدفاع المدني في النشرة الاحصائية اليومية عن حالة طوارئ كوفيد-19، الى أن العدد الكلي للمتعافين تجاوز سقف الـ150 ألفا (150604 على وجه التحديد)، وذلك بعد أن تماثل ثلاثة آلاف و503 للشفاء.

أما اجمالي للذين اصيبوا بالفيروس، بمن فيهم الموتى والمتعافون والاصابات النشطة، منذ تفشي الجائحة قبل أكثر من ثلاثة أشهر، فيبلغ اليوم 231 ألفا و732

كما انخفض المرضى بأقسام العناية المركزة الى 489 شخص وهو أول رقم يسجل تحت الخمسمائة منذ 7 آذار/مارس الماضي والذي تضاعف بعدئذ ابان ذروة تفشي كوفيد-19 ليتجاوز الاربعة آلاف.

ووفق البيانات المعلنة، انخفضت الحالات الايجابية النشطة بواقع ألفين 2980 شخص، ليتراجع اجمالي المصابين الى أقل من 50 ألفا (47986 اصابة على وجه التحديد)