بعثات الاتحاد الأوروبي: قلق لاستمرار إسرائيل بهدم منازل فلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-أعرب رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله وممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية عن القلق لاستمرار إسرائيل بعمليات هدم المنازل الفلسطينية منذ تفشي وباء فيروس كورونا في أوائل شهر آذار/مارس الماضي.

وقالوا في بيان مشترك وصلت نسخة منه لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء: “تعرب بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها إزاء مواصلة السلطات الإسرائيلية تنفيذ عمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في عام 2020. وقد أدت هذه العمليات، بما في ذلك هدم منشات ممولة من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى تشريد الفلسطينيين والتأثير سلباً على المجتمعات الفلسطينية”.

وأضافوا: “بينما ترحب البعثات بالتعاون الفلسطيني الإسرائيلي لمكافحة جائحة كوفيد-19، فقد تابعت بعثات دول الاتحاد الأوروبي بقلق استمرار عمليات الهدم منذ تفشي الوباء في أوائل شهر آذار. كما استمرت عمليات الهدم خلال شهر رمضان المبارك، الذي شهد زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في عدد المباني المهدمة مقارنة بالعام الماضي”.

وشدد رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله على انه: “بموجب القانون الإنساني الدولي، تتحمل سلطة الاحتلال مسؤولية ضمان الصحة والنظافة العامة والحفاظ عليها في الأرض المحتلة، إضافة إلى ضرورة اتخاذها التدابير المناسبة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة”