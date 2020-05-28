اشتراط حاكم سردينيا لـ “شهادة” خلو من كورونا لدخول الجزيرة تثير الجدل في ايطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أصر حاكم مقاطعة سردينيا الايطالية، كريستيان سوليناس على شرط امتلاك المواطنين الراغبين في دخول الجزيرة لشهادة خلو من وباء فيروس كورونا، وهي مبادرة استهجنها نظراؤه في المقاطعات الشمالية، التي لا تزال الاكتر تضررا بالوباء من ناحية الاصابات، بينما من المقرر أن تسمح السلطات الوطنية بحرية الحركة في جميع انحاء البلاد ابتداء من 3 حزيران/يونيو المقبل.

وقال سوليناس، الذي ينتمي الى تيار يمين الوسط المعارض، في تصريحات اذاعية، “أولئك الذين يرغبون القدوم الى سردينيا بدون شهادة صحية، ليس بوسعهم، من وجهة نظري، العبور الى الجزيرة”.

وحول تصريحات وزير شؤون الاقاليم، فرانشيسكو بوتشا، بعدم دستورية الاجراء، قال متسائلا “ليس دستوريا؟ كنت أتوقع بعض الحلول من الوزير لأنه لم يتبق سوى القليل من الوقت ليوم 3 حزيران/يونيو”

وكان بوتشا قد شدد خلال جلسة برلمانية على عدم مشروعية المبادرة، وقال “أدعو الجميع إلى إعادة قراءة المادة 120 من الدستور الإيطالي، والتي تحدد بشكل واضح هذه المسألة: لا يمكن لأي اقليم وضع واعتماد تدابير تعوق بأي شكل من الأشكال حرية حركة الأشخاص والأشياء ، ولا يمكنها تقييد ممارسة الحق في العمل في أي جزء من الأراضي الوطنية “