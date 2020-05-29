بلجيكا: ارتفاع طفيف في وفيات وباء كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا عن ارتفاع طفيف في أعداد ضحايا كوفيد 19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

فقد تم تسجيل 42 وفاة جديدة بالوباء مقابل 31 حالة معلنة يوم أمس، ما يرفع عدد الضحايا الإجمالي، حسب التقرير اليومي لمركز إدارة الأزمات إلى 9430 وفاة، منذ منتصف شهر آذار/مارس الماضي.

هذا ويقلل القائمون على المركز من أهمية هذه الزيادة، كونها “متوقعة وناتجة عن بدء إجراءات رفع العزل”، وفق البروفيسور ايف فان لاتيم، المتحدث باسم المركز.

ووصف فان لاتيم، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بـ”المطمئنة”، مؤشرات تطور الوباء، داعياً في الوقت نفسه إلى عدم التراخي في احترام إجراءات الوقاية وتوخي الحذر.

وعرض فان لاتيم الأرقام المسجلة حديثاً، مشيراً إلى استمرار انخفاض الضغط على المشافي، إذ وصل عدد من يعالجون فيها إلى 937 شخصاً منهم 187 في غرف العناية المركزة، في حين أنه “تمكن 22 مصاباً من ترك هذه الوحدات يوم أمس”، وفق كلامه.

وذكر أن 109 مريضاً تمكنوا من مغادرة المشافي يوم أمس، بينما لم يتعدى عدد من قبلوا فيها للعلاج من الوباء الـ27 شخصاً.