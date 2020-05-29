البابا يثمّن عمل مركز أستاللي اليسوعي لخدمة اللاجئين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعرب البابا فرنسيس عن تثمينه لما يقوم به لمركز أستاللي اليسوعي لخدمة اللاجئين، مشجعاً إياه على ما يقدمه من شهادة للقيم الإنسانية والمسيحية.

وفي رسالة وجهها إلى مدير المركز الأب كاميلّو ريبامونتي لمناسبة تقديم المركز تقريره السنوي، ونشرتها إذاعة الفاتيكان، استهلها البابا متحدثا عن سروره “لتقديم تقرير عام 2020 قبل أيام، والذي أعدّه المركز معرِّفاً فيه بالخدمات والنشاطات والبيانات الإحصائية المتعلقة باللاجئين الذين قدم لهم المركز مساعداته خلال العام”.

وأعرب البابا لمدير المركز والعاملين فيه، المتعاونين والمتطوعين، عن تثمينه “الصادق للشجاعة التي يواجهون بها تحدي الهجرة”، وبشكل خاص “في هذه اللحظة الحساسة فيما يتعلق بحق اللجوء، حيث يفر آلاف الأشخاص من الحروب والاضطهاد ومن أزمات إنسانية خطيرة”.

وأعرب الأب الأقدس عن “الرجاء أن يحفز ما يقدمون في المركز من مثال، التزاما متجددا في المجتمع من أجل ثقافة استقبال وتضامن حقيقية”.

وذكر البابا أنه يتوجه بفكره “أيضا إلى اللاجئين الذين يستقبلهم المركز بمحبة أخوية”، مؤكداً قربه “الروحي منهم جميعا بالصلاة والمحبة”، كما وشجعهم على “التحلي بالثقة والرجاء في عالم سلام وعدالة وأخوّة بين الشعوب”.

وأراد الأب الأقدس بعد ذلك “تجديد تشجيع مركز أستاللي والمتعاونين معه في ما وصفه بالانفتاح الحكيم على ظاهرة الهجرة المركبة، من خلال تدخلاتِ مساعدة ملائمة والشهادة على القيم الإنسانية والمسيحية التي هي أساس الحضارة الأوروبية”.

وأختتم البابا فرنسيس رسالته، مؤكدا “الصلاة لمركز أستاللي”، وطالبا “حماية مريم العذراء، ومنح الجميع البركة الرسولية”.