ايطاليا: لومبارديا تدعو للحذر مع اقتراب موعد فتح حرية الحركة بين المقاطعات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – دعت مقاطعة لومبارديا، المنطقة الاكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا الى “توخي الحذر” بشأن السماح بحرية الحركة على المستوى الوطني، بينما تواردت أنباء عن امكانية تأجيل الحكومة الايطالية لقرار الفتح الى 8 حزيران/يونيو المقبل، بدلا من الموعد المعلن سابقا، أي اليوم الثالث من نفس الشهر.

وقال مسؤول الرعاية والرفاه الاجتماعي في لومبارديا، جوليو غالليرا اليوم الجمعة “هناك حكومة ومؤشرات تم جمعها على المستوى الوطني، وكلنا نعمل معا. أقول أنه لا يزال هناك حاجة إلى توخي الحذر لفهم ما إذا كنا في مرحلة جديدة مختلفة أم لا”. وأردف “موعد القيام بتقييم شامل بعد انطلاق المرحلة الثانية لحالة طورائ كوفيد، هو الثامن من شهر حزيران”.

وكان حاكم المقاطعة أتيلليو فونتانا قد صرح أمس بأن بيانات العدوى تبرر شيئا من التفاؤل. وقال المسؤول الاول في المقاطعة، التي يحكمها حزب الرابطة المعارض، “إن الوضع يتحسن بشكل كبير. لذلك أعتقد أنه، ترقبًا للقرار الحكومي بإعادة فتح الحركة بين المقاطعات، فإن لومبارديا ستكون بالتأكيد من ضمنها. أنا واثق جدًا من الحكم الذي ستصدره الحكومة ومقتنع بأنه اعتبارًا من 3 حزيران/يونيو سيكون بوسع اللومبارديين حرية التنقل في جميع أنحاء إيطاليا”.