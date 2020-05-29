بوريل: العقوبات ليست طريقة لحل الخلافات مع الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن العلاقات بين بروكسل وبكين متشعبة وشديدة التعقيد و لا يمكن النظر لها من زاوية واحدة.

وكان بوريل يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، والذي عقد عبر دائرة فيديو مغلقة، و تم خلاله بحث آفاق العلاقات مع الصين في ضوء التطورات الراهنة خاصة في إقليم هونغ كونغ.

ونفى المسؤول الأوروبي أن تكون المناقشات قد تناولت موضوع فرض قيود على الصين، حيث “لم تتطرق إلا دولة واحدة إلى هذا الموضوع، وأعتقد أن العقوبات ليست الطريقة المثلى لحل الخلاف مع بكين”، على حد تعبيره.

وأشار بوريل الى عدم إمكانية وضع كل مكونات العلاقات مع الصين في سلة واحدة، فهي، أي الصين، بنظر بروكسل بلد حليف، شريك استراتيجي، غريم، منافس ولاعب دولي أساسي.

ورداً على سؤال حول الخطوات المقبلة تجاه بكين، أكد بوريل أن الاتحاد يميل نحو استمرار الحوار والاتصالات مع المسؤولين الصينين لإيصال رسائله خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات.

كما نفى أي توجه لإلغاء القمة الصينية – الأوروبية المقررة هذا العام، ملاحظاً إمكانية وضع خطوط عريضة جديدة لمستقبل العلاقات بين الطرفين في المستقبل، تأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة والتحديات الناتجة عن انتشار الوباء و التطورات في إقليم هونغ كونغ.

أما بشأن الوضع في هونغ كونغ، فقد أكد بوريل أن الدول الأعضاء الـ27 متفقة على رفض القانون الأمني الذي تم تمريره يوم أمس من قبل بكين، باعتبار أنه يضع استقلال المستعمرة الريطانية السابقة على المحك.

في السياق نفسه، ذكر المسؤول الأوروبي بكين بضرورة احترام ما تعهدت به أمام المجتمع الدولي بشأن الإقليم وهو “الحفاظ على مبدأ: بلد واحد ونظامان”. وقال “علينا البحث عن التوازن في العلاقات مع هذا البلد وأن نكون معتدلين”