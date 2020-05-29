الاتحاد الأوروبي يطالب حركة طالبان باحترام اتفاقياتها وخفض العنف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب الاتحاد الأوروبي حركة طالبان الأفغانية بخفض العنف والعمل على بناء الثقة مع الحكومة في كابول والسماح ببدء مفاوضات حقيقية بين الأطراف المحلية للتوصل إلى سلام واستقرار دائمين في البلاد.

جاء هذا الموقف في بيان صدر عن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين عقدوا اجتماعاً افتراضياً لهم اليوم.

وشدد الأوروبيون على ضرورة أن تحترم حركة طالبان اتفاقها الموقع في 29 شباط/فبراير الماضي في الدوحة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا الأوروبيون، وفق البيان، إلى وقف اطلاق نار دائم وشامل في أفغانستان لإتاحة الفرصة للعمل الطبي والانساني وتوفير الطاقات اللازمة للتعامل مع انتشار وباء كوفيد 19.

أما بشأن التعامل المستقبلي الأوروبي مع هذا البلد، فقد أكد البيان أن بروكسل ستربط أي مساعدات مالية وسياسية لأفغانستان بمدى احترام السلطات لمبادئ الجمهورية والحريات والحقوق خاصة حقوق النساء والأطفال.

ونوه الأوروبيون أنهم سيشاركون بفعالية في مؤتمر المانحين الخاص بأفغانستان المقرر عقده في جنيف في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وسيواصل الاتحاد الأوروبي بدوله ومؤسساته، حسب البيان، التعاون مع الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي من أجل الدفع باتجاه التسوية والاستقرار والمصالحة في أفغانستان.